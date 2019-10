Laššáková je s rozpočtom spokojná, financie pôjdu najmä na valorizáciu

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 14. októbra (TASR) - Peňazí nikdy nie je dosť, celkovo je však ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD) s návrhom rozpočtu na rok 2020 spokojná. Povedala to po pondelkovom rokovaní vlády, ktorá návrh po prerokovaní tripartitou schválila.povedala Laššáková s tým, že potrebné veci budú vedieť z rozpočtu vykryť.Zdroje, ktoré rezort dostal navyše, podľa jej slov pôjdu najmä na valorizáciu platov.doplnila s tým, že istú časť rozpočtu zhltne aj zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Laššáková je však celkovo s rozpočtom podľa svojich slov spokojná.Ministerstvo kultúry by malo v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 291 miliónov eur. Oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu tak má dôjsť k nárastu o 35,9 milióna eur, teda o 14,1 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Kapitálové výdavky sú očakávané v hodnote 9,36 milióna eur, čo predstavuje pokles o 680.000 eur. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný kapitálový transfer tri milióny eur pre RTVS, milión eur na dotačný systém pre program Obnovme si svoj dom a 0,7 milióna eur pre Fond na podporu umenia.Objem prostriedkov rozpočtovaný pre cirkvi a náboženské spoločnosti je na rok 2020 plánovaný na úrovni 51,6 milióna eur, a teda zvýšený o 9,12 milióna eur. Dôvodom je zapracovanie valorizácie platov duchovných a finančných prostriedkov na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností.