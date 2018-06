Laššáková: Pôvodná televízna tvorba môže preniknúť na medzinárodný trh

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) – Pôvodná slovenská televízna tvorba bude mať šancu preniknúť na medzinárodný trh. Povedala to vo štvrtok na brífingu v Bratislave ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Na európsky a svetový trh sa môže dostať pôvodná audiovizuálna televízna tvorba RTVS, televízie JOJ a televízie Markíza.Projekt je naplánovaný na rok 2019, s opciou na rok 2020. Financovaný bude z rozpočtu ministerstva kultúry. Sumu šéfka rezortu zatiaľ povedať nevedela, no nebude potrebné rozpočet navýšiť.povedala Laššáková. V oblasti podpory z rôznych fondov sa podľa jej slov nikdy neocitla pôvodná slovenská audiovizuálna televízna tvorba, čo považuje za chybu.poznamenala.Ministerstvo kultúry (MK) SR sa preto rozhodlo vytvoriť systém trvalej podpory exportu domácej audiovizuálnej televíznej tvorby. V stredu (27.6.) ministerka o projekte informovala vedenie RTVS, TV JOJ a TV Markíza. Rezort v najbližších dňoch osloví osem svetových distribučných spoločností s ponukou, aby predložili svoje projekty podpory predaja slovenskej pôvodnej televíznej tvorby. MK oslovilo spoločnosti All3media International, BETA Film GmbH, Endemol Shine Group Licensing, Fremantle Media, Global Agency, ITV Studios Global Entertainment, Sony Pictures Television a Talpa Media/Talpa Global.povedala Laššáková. Rezort im poslal list, ktorý však podľa nej nie je zaväzujúci, no ponúkajú im projekt na spoluprácu a podľa reakcie budú ďalej postupovať.Ministerka predpokladá, že ročne by takýmto spôsobom pomohli 10 až 15 televíznym produktom. Z domácej tvorby budú vyberať práve riaditelia a zástupcovia televízií.povedala.Pre maximálnu objektivitu zvolilo ministerstvo spôsob, pri ktorom bude mať pri výbere distribučnej spoločnosti 40 percent hlasov a televízie po 20 percent hlasov. Zároveň vznikne Rada pre podporu medzinárodnej distribúcie domácej audiovizuálnej televíznej tvorby, ktorú budú tvoriť experti nominovaní televíziami a odborníci MK SR.Celý projekt bude mať niekoľko fáz, aktuálne je projekt v prvej. Do konca augusta rezort očakáva ponuky spoločností a v septembri a októbri by chcel v spolupráci s predstaviteľmi televízií vybrať distribučného partnera.dodala Laššáková s tým, že slovenskú tvorbu nepredávajú, len investujú do jej distribúcie.