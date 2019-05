Látal sa stal novým trénerom Sigmy Olomouc

Na archívnej snímke tréner Radoslav Látal. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Olomouc 31. mája (TASR) - Novým trénerom českého futbalového klubu SK Sigma Olomouc sa stal Radoslav Látal. Bývalý reprezentant ČR a naposledy kormidelník Spartaka Trnava podpísal s vedením tímu z Hanej trojročnú zmluvu, uviedla v piatok oficiálna webstránka klubu.Látal nahradil vo funkcii Václava Jílka, ktorý zamieril na lavičku Sparty Praha. Olomouc vsadil na svoju futbalovú legendu, vicemajstra Európy a víťaza Pohára UEFA so Schalke. Za Sigmu odohral v troch etapách počas hráčskej kariéry dokopy 137 zápasov. Teraz sa do Olomouca vracia ako tréner, pričom v mužstve povedie aj dvojicu slovenských legionárov Juraja Chvátala a Milana Lalkoviča.Štyridsaťdeväťročný Látal dokázal počas pôsobenia v Spartaku Trnava postúpiť s tímom do základnej skupiny Európskej ligy UEFA. Odchod z lavičky oznámil po konci jesennej časti Fortuna ligy 2018/19. Predtým viedol aj Baník Ostrava, MFK Košice, Piast Gliwice či Dinamo Brest.