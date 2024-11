Late Night Shopping a zľavy až 80%: Z centra Bratislavy priamo do Parndorfu už aj autobusom

Do Parndorfu už aj autobusom, priamo z centra Bratislavy!

4.11.2024 (SITA.sk) -V Parndorfe môžete nakúpiť jedinečné kúsky za bezkonkurenčné ceny počas celého roku. Počas Late Night Shopping sa však môžete tešiť naa mnohé ďalšie.Navštíviť môžete novú predajňu Wellensteyn, ktorá ponúka ideálne kúsky na chladné obdobie, zatiaľ čo prevádzka značky WRSTBHVR zaujme mestským streetovým oblečením a štýlovými kúskami pre mužov a ženy.S predĺženými otváracími hodinami od stredy do piatku od 9. do 21. hod. a v sobotu od 9. do 18. hod.si môžete vychutnať pohodový zážitok z nakupovania.Nákupy v neďalekom Designer Outlet Parndorf budú ešte jednoduchšie aj pre tých, ktorých odrádzala cesta autom či vlakom.. Ten bude premávať v pravidelných intervaloch každý piatok a sobotu, priamo z centra Bratislavy, spred novej budovy SND. Cena spiatočného lístka bude 12 eur, zakúpiť si ho môžete online už teraz A ak vám počas nakupovania vyhladne? Žiadny problém!V centre nájdete tiež foodtruck zónu, kde ponúkajú všetko od pizze a burritos až po vegánsku zmrzlinu.Informačný servis