Laureáti Nobelovej ceny zdôraznili naliehavosť klimatických problémov

Slávnostný ceremoniál z odovzdania Nobelových cien za rok 2016 v Štokholme, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 7. decembra (TASR) - Traja z tohtoročných laureátov Nobelovej ceny v sobotu v Štokholme vyhlásili, že zaoberať sa zmenou klímy je veľmi dôležité.Nositelia Nobelovej ceny za fyziku, chémiu a ekonómiu už prišli do švédskej metropoly na budúcotýždňové slávnostné odovzdávanie cien. Situáciu využili na to, aby na tlačovej konferencii oboznámili verejnosť so svojím hodnotením klimatických zmien. Ocenení vedci sa k problémom vyjadrili práve v čase, keď sa v španielskom Madride koná medzinárodný summit o klimatických zmenách, pripomenula tlačová agentúra AP.Švajčiarsky astronóm Didier Queloz, ktorý dostal spolu s ďalším kolegom Nobelovu cenu za fyziku za objav prvej exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy podobnej nášmu Slnku, nesúhlasí s ľuďmi, ktorí vôbec neberú vážne klimatické zmeny na Zemi a tvrdia, ževyhlásil Queloz.dodal astronóm.Esther Duflová, jedna z laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu, upozornila, že zmena klímy, ktoré sú masívnymi spotrebiteľmi tovaru a energií.uviedla Duflová, ktorá dostala s dvoma kolegami Nobelovu cenu za "experimentálny prístup k znižovaniu celosvetovej chudoby".Brit M. Stanley Whittingham, ktorému spolu s ďalšími dvoma vedcami udelili Nobelovu cenu za chémiu za vývoj lítiovo-iónových batérií, vyhlásil: