Laureátkou Ceny Oskára Čepana 2021 je Év van Hettmer

Laureátom Ceny Oskára Čepana (COČ) za rok 2021, súťaže slovenských vizuálnych umelcov do 40 rokov, je Év van Hettmer. Meno výtvarníčky vyhlásili zástupcovia medzinárodnej odbornej poroty v utorok večer na vyhodnotení 26. ročníka COČ v Kunsthalle Bratislava. Tá je dejiskom výstavy All In. At Least, a Possibility..., diela piatich finalistov sú tam vystavené do 28. februára.





"Výsledná finálová pätica umelcov a umelkýň bola konsenzom medzinárodnej poroty na jar 2021, vybrali veľmi trefne. Napriek tomu, že sa tu stretávajú veľmi rôznorodé autorské prístupy, vyjadrenia a naratívy, výstava vo výsledku funguje v komuniké s krízou a všetkým, čo sa nám tu za posledné dva roky deje," zhodnotila Lucia Gavulová, riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia, ktorá COČ organizuje a spolukurátorka výstavy, na ktorej svoje diela prezentujú maliarky Év van Hettmer a Viktorie Langer, digitálna umelkyňa Tamara Kametani a multimediálni umelci Luki Essender a Ondřej Houšťava.O laureátovi 26. ročníka ceny jej rozhodli Kathrin Bentele, Soren Grammel, Edith Jeřábková, Margot Norton a Jan Verwoert, predseda poroty, ktorá vo výslednom hodnotení podčiarkla v prvom rade hlboký rešpekt voči výnimočnej kvalite nominovaných umelcov. "Udelením ocenenia Év van Hettmer chce porota vyzdvihnúť naliehavosť, smelosť, dôvtipnosť a múdrosť, ktoré priamo prejavila v konfrontácii sexizmu, v umení, kultúre a všade okolo, pričom si udržiava svoju pozíciu maliarky, a to tak, že vytvorila svoj vlastný umelecký jazyk farieb a tvarov, reči a konania," uviedla vo vyhlásení porota."V tejto súťaži som sa cítila dobre, sama sebou, prvých osemdesiat percent súťaže som si užívala, pretože to bola pocta a veľký kompliment pre mňa, je to spätná väzba pre umelca, čo je naplňujúce a dáva to ďalšie sily do práce," povedala Év van Hettmer, ktorá svoje dielo tvorila v Hamburgu, kde žije. "V mojej tvorbe sa venujem intimite, ženskej sexualite, ale je to hlavne o pocite seba samého a zakotvení identity - ako prežiť a navigovať sa v tomto svete," povedala pre TASR Év van Hettmer. Rodáčka z Nitry si prevzala cenu - umelecké dielo, ktoré vytvorila minuloročná víťazka COČ Daniela Krajčová. Získala tiež finančnú odmenu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited, partnerskej inštitúcii projektu v New Yorku a samostatnú výstavu alebo inú prezentačnú aktivitu na Slovensku.