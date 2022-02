Lauterbach kritizuje výzvy na pozastavenie vakcinačného mandátu zdravotníkov, cieľom je chrániť pacientov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v utorok kritizoval hlavný opozičný blok za výzvy na pozastavenie vakcinačného mandátu pre zdravotníckych pracovníkov. Takýto krok by podľa neho vyslal nebezpečný signál, že vláda ustupuje antivakcinačným protestom. Opozičný postoj označil za „veľmi problematický“ a poznamenal, že cieľom mandátu nie je obťažovať zdravotnícky personál, ale chrániť zraniteľných pacientov.Nemecký parlament schválil v decembri zákon, ktorý od zamestnancov nemocníc a domovov sociálnych služieb vyžaduje, aby sa do polovice marca nechali zaočkovať proti koronavírusu alebo predložili doklad o prekonaní ochorenia. Legislatívu v tom čase podporil aj stredopravý blok Kresťanskodemokratickej únie (CDU) a jej sesterskej bavorskej Kresťansko-sociálnej únie (CSU).V posledných týždňoch sa predstavitelia niektorých samospráv sťažujú, že na realizáciu opatrenia chýbajú zdroje a pravidlá sú nejasné. Vláda by mala akceptovať, že nové pravidlá sú v tomto okamihu „sotva uskutočniteľné“, uviedol pre utorkové vydanie denníka Bild hovorca bloku pre zdravotníctvo Tino Sorge. Vláda by podľa neho mala mandát pozastaviť dovtedy, kým nebudú zodpovedané právne a praktické otázky.CDU a CSU spolu tvoria najsilnejšiu opozičnú silu v nemeckom parlamente.