Ľavicového politika Mélenchona odsúdili za kladenie odporu

Francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon počas predvolebnej televíznej debaty na francúzskych súkromných TV kanáloch BFM TV a CNews v La Plaine-Saint-Denis pri Paríži 4. apríla 2017. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 9. decembra (TASR) - Lídra ľavicovej populistickej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona odsúdil v pondelok súd v meste Bobigny na tri mesiace väzenia podmienečne za kladenie odporu a provokovanie počas policajnej prehliadky v sídle strany v októbri 2018.Politik okrem toho musí zaplatiť pokutu 8000 eur, rozhodol súd podľa agentúry AFP.Na zaplatenie pokút vo výške od 2000 do 7000 eur súd odsúdil aj ďalších predstaviteľov strany LFI: poslanca francúzskeho parlamentu Bastiena Lachauda, europoslanca Manuela Bomparda, šéfa združenia Éra ľudu Bernarda Pignerola a hovorcu hnutia.K incidentu došlo 16. októbra 2018, keď do ústredia LFI prišla polícia a vyšetrujúci sudcovia, aby získali písomné podklady v dvoch predbežných vyšetrovaniach vedených voči LFI na parížskej prokuratúre - jedno sa týkalo financovania Mélenchonovej prezidentskej kampane z roku 2017 a druhé podmienok zamestnávania poslaneckých asistentov. Proti polícii sa vtedy postavilo niekoľko členov LFI. Podľa AFP Mélenchon fyzicky zaútočil na zástupcu prokuratúry i na policajta, pričom vyzýval svojich stúpencov, aby vyvalili dvere do sídla LFI, kde prebiehali vyšetrovacie úkony, a vykrikoval: "Republika som ja" či "Moja osoba je posvätná". Celý incident LFI strímovala na svojej stránke na internete.Mélenchon na súdnom pojednávaní v septembri poprel, že by bol chcel použiť fyzické násilie. Vyhlásil, že sa len chcel zúčastniť na prehliadke v priestoroch LFI, aby sa zabezpečilo, že z archívov a písomností LFI sa nič nestratí.Celý proces voči svojej osobe označil za politický, ale dodal, že bude hrdý, ak bude odsúdený za vzburu a nabádanie k nej.Napriek tomu však súd žiadal, aby ho zbavil obvinenia, čo označil súčasne za jediný "dôstojný spôsob ukončenia tejto záležitosti".Ako poškodení v procese vystupovalo 12 osôb, najmä policajti a zamestnanci prokuratúry.Jeden z advokátov, Eric Dupond-Moretti, označil Mélenchona za falošného "tribúna" a vyzval ho, aby "prestal s tým divadielkom". Pripomenul, že "tu nie sme vo Venezuele, ale vo Francúzsku, kde sa útok na verejného činiteľa tresce".