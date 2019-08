Lavin: Eskalácia sporu medzi USA a Čínou znížila šancu na dohodu

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. augusta (TASR) - Najnovšia eskalácia napätia medzi USA a Čínou znížila šancu na dosiahnutie obchodnej dohody medzi oboma krajinami ešte tento rok. Uviedol to v pondelok bývalý americký diplomat Frank Lavin.Od začiatku roka sa zdalo, že rokovania medzi Washingtonom a Pekingom pokračujú dobre, až kým prezident USA Donald Trump v máji nešokoval trhy zvýšením ciel z 10 % na 25 % na čínsky import v hodnote 200 miliárd USD (180,08 miliardy eur). Rokovania sa následne zastavili, ale na summite skupiny G20 v Japonsku koncom júna sa obe strany dohodli na ich obnovení. Všetko sa však znova pokazilo minulý týždeň, keď Trump pohrozil, že od 1. septembra zavedie clá vo výške 10 % na ďalší čínsky tovar za 300 miliárd USD.Trumpov najnovší krok smeruje, povedal Lavin, veľvyslanec USA v Singapure v rokoch 2001 až 2005. Dodal, že je, aby obe strany dosiahli dohodu do konca tohto roka.Spor o clá sa už ťahá viac ako rok a viedol k zhoršeniu prostredia, dôvery aj komunikácie, poznamenal Lavin, ktorý je teraz riaditeľom poradenskej spoločnosti Export Now. Tá pomáha spotrebiteľským značkám expandovať v Číne.V posledných mesiacoch pritom spor medzi oboma ekonomickými gigantmi prerástol obchod a zasiahol aj do oblastí, ako sú technológie a bezpečnosť. Konkrétne USA zaradili čínskeho technologického giganta Huawei na tzv. čierny zoznam spoločností, s ktorým nesmú americké firmy obchodovať bez špeciálnej licencie.Niektorí analytici však aj napriek Trumpovej hrozbe nových ciel predpovedajú, že prezident stále chce dohodu s Čínou, pretože by mu to mohlo pomôcť vyhrať druhé funkčné obdobie v Bielom dome.Podľa mnohých expertov jeho šance na znovuzvolenie do veľkej miery závisia od sily americkej ekonomiky. Eskalácia obchodného sporu s Čínou by vykoľajila americké hospodárstvo, povedal Shane Oliver, vedúci oddelenia investičnej stratégie a hlavný ekonóm austrálskeho investora AMP Capital.Recesia a zvyšujúca sa nezamestnanosť už v minulosti zmarili snahy o znovuzvolenie prezidentov Hoovera, Forda, Cartera a Busha staršieho, upozornil Oliver.Podľa Lavina rétorika prezidenta Trumpa sťažuje Pekingu snahu dosiahnuť dohodu bez toho, aby pôsobil ako porazený.dodal.