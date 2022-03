Lavína v Tatrách strhla maďarského horolezca, zasahovať musel aj vrtuľník

13.3.2022 (Webnoviny.sk) - Lavína vo Vysokých Tatrách v nedeľu strhla maďarského horolezca. Ten ju spustil spolu s ďalším horolezcom po vylezení Karčmárovho žľabu do Lavínovej lávky smerom do Gerlachovského kotla. Horskí záchranári mu vyrazili na pomoc po telefonáte na tiesňovú linku 112.Ako uviedli na svojej internetovej stránke, prvotná informácia od volajúceho bola, že je čiastočne zasypaný, má zranenú nohu a kolegu, ktorý s ním liezol, nevidí. Domnieval sa, že by mohol byť zasypaný. Horskí záchranári preto požiadali o súčinnosť posádku leteckých záchranárov. Jeden z horolezcov po krátkom čase od oznámenia nahlásil, že jeho kolega je v poriadku, lebo s ním telefonoval. Podarilo sa mu zastaviť v hornej časti. Horský záchranár spolu s lekárom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ošetrili zraneného a pripravili ho na transport.Posádka vrtuľníka zraneného transportovala na heliport do Starého Smokovca, kde ho odovzdala privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci. Následne sa vrátila späť pre horolezca v Lavínovej lávke. Ten bol síce bez zranení, no nebol schopný samostatne ďalej pokračovať. V podvese vrtuľníka ho evakuovali a letecky transportovali do Starého Smokovca.