Lavína zasypala dvoch turistov vo Vysokých Tatrách, podcenili varovania chatárov

Preverenie dobrovoľníkom HZS

Transport nebohých sa odložil

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Lavína pod Priečnym sedlom vo Vysokých Tatrách si v sobotu vyžiadala dve obete, zahynuli pod ňou dvaja turisti vo veku 36 a 41 rokov.Ešte ráno sa vybrali na túru do Malej Studenej doliny. Aj napriek varovaniam zamestnancov Téryho chaty smerovali ďalej do Priečneho sedla. Horskú záchrannú službu (HZS) kontaktovala s prosbou o pomoc vo večerných hodinách priateľka jedného z nich po tom, ako sa jej s ním nepodarilo skontaktovať. Informovali o tom horskí záchranári na svojej internetovej stránke.Lokalizácia telefónu prostredníctvom Stálej služby Prezídia Policajného zboru – odbor pátrania rovnako nasvedčovala tomu, že dvojica sa popoludní nachádzala v Malej Studenej doline.„Oblasť pod Priečnym sedlom preto išiel okamžite preveriť dobrovoľný záchranár HZS pracujúci na chate spolu s ďalším kolegom. Z doliny spozorovali veľkú lavínu, ktorá sa uvoľnila spod Priečneho sedla,“ opísali horskí záchranári.Vizuálne a aj pomocou lavínových vyhľadávačov preto začali prehľadávať lavínište, no bezúspešne. Zo Starého Smokovca medzitým odišli záchranári HZS s vyhľadávacím systémom Recco a dvaja psovodi s lavínovými psami. Po príchode na lavínište krátko po sebe pes označil miesta zasypania oboch mužov, žiaľ, už bez známok života.Výrazne zhoršujúce sa poveternostné podmienky, husté sneženie, silný vietor, zvyšujúce sa riziko pádu ďalších lavín, ako aj nepriaznivá predpoveď počasia na najbližší deň však neumožnila transport nebohých. Stane sa tak po tom, ako to poveternostné podmienky a lavínová situácia dovolia.