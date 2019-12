Lavínové nebezpečenstvo hrozí v Tatrách a V. Fatre, napadol nový sneh

Ilustračné foto. Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR Foto: TASR - Vladimír Benko/MVSR

Liptovský Hrádok 13. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne prevláda vo vyšších polohách Vysokých, Západných, Nízkych Tatier a Veľkej Fatre. Počas štvrtka (12. 12.) a v noci tam pripadlo do 20 centimetrov nového snehu. TASR o tom v piatok informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.," uviedol Sedlák. Zvlášť nebezpečné sú podľa neho strmé až extrémne strmé svahy, kde je pri veľkom dodatočnom zaťažení možné uvoľniť malú lavínu.Piatkové ráno bolo na horách zamračené so snežením, prevládala hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od mínus 11 do mínus jedného stupňa Celzia. Ráno fúkal silný vietor prevažne južných smerov do 12, v nárazoch do 25 metrov za sekundu, dodal Sedlák.