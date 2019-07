Lávka ponad rieku Morava má podporiť prihraničný cestovný ruch

Na snímke osadenie oceľovej konštrukcie lávky na piliere v Kopčanoch 25. júla 2019. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Kopčany 25. júla (TASR) – Lávku pre peších a cyklistov s dĺžkou 143 metrov uložil vo štvrtok vysokonosný žeriav ponad rieku Morava. Spojí archeopark s pamiatkami slovanského hradiska Veľkej Moravy pri moravských Mikulčiciach a lokalitu pri kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Jej úlohou je podpora česko-slovenského prihraničného cestovného ruchu, slávnostné prestrihnutie pásky je naplánované na október tohto roka.Stavba bola realizovaná vďaka finančnej podpore z programu spolupráce Európskej únie Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, hlavným partnerom projektu je Juhomoravský kraj. Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na ňom participuje sumou 2,2 milióna eur, vrátane výstavby prístupových ciest a cyklotrás.Náročná operácia ukladania lávky sa začala vo štvrtok v ranných hodinách a trvala viac ako dve hodiny, pričom sa jej prizerali desiatky obyvateľov Kopčian. Realizáciu zabezpečovala trenčianska spoločnosť Stavokov, s. r. o. Riaditeľ Ivan Čahoj uviedol, že hlavný oblúk lávky sa podarilo na betónové podpery na brehoch uložiť s niekoľkomilimetrovou presnosťou.uviedol. Žeriav priviezli na breh Moravy na 19 kamiónoch, montovali ho od začiatku tohto týždňa. Lávku vyrábali od vlaňajšej jesene, na brehu ju montovali zo štyroch častí zhruba štyri mesiace. Zodpovedá požiadavke na prietok 100-ročnej vody.dodal Čahoj. Obecenstvo po uložení lávky ocenilo odborníkov potleskom.Pri počiatkoch projektu stál starosta Kopčian Dušan Dubecký a vtedajší podpredseda TTSK Zdenko Čambal. Ten uviedol, že od prvotnej myšlienky po realizáciu prešlo dvanásť rokov, pričom museli riešiť opakovanú zmenu miesta premostenia.konštatoval.Predseda TTSK Jozef Viskupič vyjadril potešenie, že po rokoch dlhých debát a plánov a za finančnej pomoci Európskej únie sa podarilo unikátne dielo zrealizovať. Projekt má trvanie od septembra 2017 do septembra 2019.uviedol. Rozvoju cestovného ruchu v regióne by malo podľa Viskupičových slov napomôcť niekoľko kilometrov napojených novovybudovaných, a tiež novovyznačených cyklotrás. Dodal, že v spolupráci so samosprávami obcí v spádovom území by chcel TTSK riešiť otázku zázemia pre turistov a poskytovanie služieb, podobne, ako to je na moravskej strane. Projekt zahŕňa okrem výstavby premostenia aj Veľkomoravskú cestu pre peších, Barokovú cestu a lávku cez Tvrdonický kanál, ktoré sú v réžii moravských partnerov. Celkový rozpočet projektu je 3,7 milióna eur.