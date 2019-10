Lávku medzi Mikulčicami a Kopčanmi oficiálne sprístupnili

Pohľad na lávku cez rieku Moravu z českej strany. Lávka je súčasťou novej infraštruktúry pre peších a cyklistov v Archeoparku Mikulčice – Kopčany. V Mikulčiciach 29. októbra 2019. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mikulčice/Kopčany 29. októbra (TASR) – V utorok slávnostne odovzdali do užívania lávku cez rieku Moravu, ktorá spojila moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany.Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Juhomoravským krajom začal v septembri 2018 výstavbu lávky, ktorá je financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Most je súčasťou projektu „Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".V rámci projektu bola vybudovaná 143 metrov dlhá lávka, na ktorú nadväzujú chodníky pre peších a cyklistov. Na českej strane sa vybudoval cyklochodník spájajúci Slovanské hradisko v Mikulčiciach s existujúcou sieťou lesných ciest vedúcich k lávke.uviedol hajtman Juhomoravského kraja Bohumil Šimek k snahe dostať archeologický park do zoznamu pamiatok UNESCO.Na slovenskej strane vznikla úplne nová infraštruktúra. Súčasťou sú cyklotrasa a chodník pre peších turistov v dĺžke viac ako dva kilometre, ktoré prepoja oblasti pri rieke s obcou Kopčany. Súčasťou projektu sú aj archeologické prieskumy v danej lokalite.doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.Celkové výdavky projektu sú takmer 3,8 milióna eur. Projekt je realizovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, z ktorého sa financuje 85 percent celkových výdajov projektu, čo predstavuje sumu 3.227.271,98 eura. Zostávajúce finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu Českej a Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Juhomoravského kraja a TTSK.