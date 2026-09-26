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26. septembra 2026
Lavrov obvinil Európsku úniu z blokovania mierových rokovaní o Ukrajine
Ruský minister zahraničných vecí tvrdí, že európske štáty maria snahy Trumpovej administratívy, Berlín a Tokio zároveň obvinil z militarizmu.
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Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v sobotu na Valnom zhromaždení OSN obvinil Európsku úniu (EÚ) z úsilia zmariť mierové rokovania o vojne na Ukrajine, o ktoré sa podľa neho usiluje administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ciele agresívnej vojny
Šéf ruskej diplomacie zároveň vyhlásil, že Moskva svoje vojnové ciele dosiahne bez ohľadu na okolnosti. „Európa robí všetko pre to, aby zmarila mierové rokovania, o ktoré má Trumpova administratíva záujem,“ povedal Lavrov v prejave pred Valným zhromaždením OSN.
„Ciele špeciálnej vojenskej operácie budú dosiahnuté, hrozba pre bezpečnosť Ruska bude odstránená a vráti sa pokojný život. Stane sa tak bez ohľadu na okolnosti,“ dodal s použitím označenia, ktorým Moskva nazýva svoju agresiu na Ukrajine.
Trump verí v dohodu
Lavrov sa tento týždeň v New Yorku stretol s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Trump na pôde OSN opätovne vyhlásil, že dohoda medzi Moskvou a Kyjevom o ukončení vojny podľa neho napokon vznikne. Doterajšie rokovania vedené Spojenými štátmi však prielom nepriniesli.
Šestnásť mŕtvych za 24 hodín
Ruské a ukrajinské útoky si za posledných 24 hodín podľa oboch strán vyžiadali najmenej 16 obetí.
Kyjev hlásil šesť mŕtvych po ruských útokoch v Sumskej, Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti, pričom medzi obeťami bolo aj 17-ročné dievča.
Rusko oznámilo štyroch mŕtvych v Krasnodarskom kraji a Belgorodskej oblasti. Ďalších šesť ľudí podľa Moskvou dosadených úradov zahynulo na okupovaných územiach južnej Ukrajiny.
Nemecký a japonský militarizmus
Lavrov sa pred prejavom stretol aj s nemeckým ministrom zahraničných vecí Johannom Wadephulom.
Išlo o prvé stretnutie šéfov diplomacií oboch krajín od obdobia pred ruskou inváziou vo februári 2022. Berlín podľa nemeckého diplomata vyzval Moskvu, aby upustila od „nebezpečnej cesty eskalácie“ voči Nemecku, Európe a NATO.
Vzťahy medzi oboma krajinami sa v posledných týždňoch ďalej zhoršili. Nemecko obvinilo Rusko z organizovania pokusu o dronový útok na letisku v Lipsku a obe krajiny nariadili zatvorenie konzulátu druhej strany.
Lavrov vo svojom prejave osobitne zaútočil aj na Berlín. „Reforma Bezpečnostnej rady OSN nemôže znamenať pridelenie ďalších kresiel západným krajinám, najmä Nemecku a Japonsku, ktoré sa teraz vydali cestou militarizmu,“ vyhlásil.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Lavrov obvinil Európsku úniu z blokovania mierových rokovaní o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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