Lavrov poprel, že Trump mu odovzdal tajné informácie

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 10. septembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v utorok poprel, že by mu americký prezident Donald Trump prezradil utajované informácie.Niektoré americké médiá uviedli, že Spojené štáty stiahli v roku 2017 z Ruska vysoko postaveného špióna pre obavy, že po stretnutí Lavrova s Trumpom v Bielom dome by mohol byť tento muž v nebezpečenstve.povedal podľa agentúry DPA Lavrov novinárom v Moskve. Dodal, že on sa s údajným americkým špiónom nikdy nestretol.Kremeľ v utorok potvrdil, že údajný informátor pracoval v administratíve ruského prezidenta Vladimira Putina. Kremeľ však vyhlásil, že muž, identifikovaný ruskými médiami ako špión americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), v Kremli pracoval, ale nemal priamy kontakt s Putinom.Vplyvný ruský denník Kommersant s odvolaním sa na vlastné zdroje identifikoval Rusa ako vysoko postavený vládny zdroj, ktorý údajne odišiel z Ruska v roku 2017. Malo by ísť o muža menom Oleg Smolenkov.Smolenkov podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova citovaného agentúrou Reuters. Na otázku, kedy presne sa to stalo, Peskov odpovedal, že si nie je istý, ale bolo to "v roku 2016 alebo 2017".Americká spravodajská televízia CNN informovala, že špión poskytoval USA informácie viac ako desať rokov, mal prístup k Putinovi a posielal fotokópie dôležitých dokumentov z pracovného stola ruského lídra. Denník The New York Times i CNN však napísali, že agent, ktorý potvrdil priame zapojenie Putina pri zasahovaní do prezidentských volieb v USA v roku 2016, bol stiahnutý.Špióna stiahli podľa televízie CNN z Ruska v roku 2017 pre obavy, že by ho prezident USA Trump a jeho kabinet mohli vzhľadom na opakované nesprávne zaobchádzanie s utajovanými informáciami odhaliť.