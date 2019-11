Lavrov:Postup Iránu je v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní

Sergej Lavrov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. novembra (TASR) - Postup Iránu, ktorý sa odkláňa od svojich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej jadrovej dohody, nie je v rozpore so širšou Zmluvou o nešírení jadrových zbraní (NPT). Vyhlásil to v stredu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovala tlačová agentúra TASS.uviedol Lavrov.Šéf ruskej diplomacie upozornil, že záväzky Iránu na základe jadrovej dohody, ktorú uzavrel v roku 2015 so skupinou mocností vrátane Ruska a od ktorej sa momentálne odkláňa, boli dobrovoľné a. Zdôraznil, že Rusko bude svoje záväzky naďalej plniť a bude tiež vyvíjať úsilie, aby si ich plnili "uzavrel ruský minister.Iránska štátna televízia v stredu informovala, že sa začalo s napúšťaním plynnej zlúčeniny uránu do odstrediviek v podzemnom jadrovom zariadení Fordú, čo predstavuje ďalší odklon od záväzkov v rámci dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu. Tieto práce podľa nej prebiehajú za prítomnosti inšpektorov MAAE.Irán sa postupne odkláňa od svojich jadrových záväzkov, odkedy vlani od spomínanej dohody odstúpili Spojené štáty, ktoré tiež uvalili na Irán nové sankcie." uviedla štátna televízia na margo najnovšieho vývoja.