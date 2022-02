Lavrov sa stretne s americkým a francúzskym kolegom, zmeniť to môže ruská invázia na Ukrajinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa stretne s americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom vo štvrtok v Ženeve. Šéf ruskej diplomacie to povedal v pondelok počas zasadnutia bezpečnostnej rady, informuje televízia CNN.Blinken sa už skôr vyjadril, že sa s Lavrovom stretne za predpokladu, že sa dovtedy nestane ruská invázia na Ukrajinu. Ministri by mali rokovať v rámci prípravy na potenciálne stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina.V piatok Lavrov vycestuje do Paríža. Tam sa podľa vyhlásenia francúzskeho ministerstva zahraničia sa stretne s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jean-Yvesom Le Drianom na prípravných rokovania pre stretnutie Putina s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Prezidenti sa v princípe dohodli na samite, ale Paríž si určil podobnú podmienku ako Washington, že sa stretnutie uskutoční, ak dovtedy Rusko nepodnikne inváziu na Ukrajinu. Le Drian tiež zdôraznil potrebu čo najskoršieho stretnutia trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a OBSE.