Lavrov v Bratislave: Nemá zmysel modernizovať Viedenský dokument

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (vľavo) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Miroslav Lajčák počas bilaterálneho rokovania na zasadnutí Ministerskej rady OBSE v Bratislave 5. decembra 2019. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Moskva je presvedčená, že nemá zmysel modernizovať Viedenský dokument z roku 2011 o opatreniach na budovanie dôvery a bezpečnosti, keďže západné krajiny uskutočňujú voči RuskuPočas zasadnutia Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave to vo štvrtok uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.Šéf ruskej diplomacie zdôraznil, že OBSE by mala skôr prijať aktívnejšie opatrenia na boj proti hrozbám, akými sú terorizmus a obchodovanie s drogami. Poznamenal však, že organizácia vykonala dôkladnú prácu v oblasti prehlbovania energetickej spolupráce a digitálnych inovácií.uviedol Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.Agentúra TASS pripomenula, že Viedenský dokument bol prijatý 30. novembra 2011 na plenárnom zasadnutí Fóra OBSE pre bezpečnostnú spoluprácu vo Viedni. Jeho cieľom je znížiť riziko vojenských konfliktov v zóne OBSE. V súlade s týmto dokumentom si 56 účastníckych štátov OBSE pravidelne vymieňa informácie o svojich ozbrojených silách, vojenskej organizácii, ľudských zdrojoch a hlavných systémoch zbraní a vybavenia. Krajiny tiež zdieľajú informácie o svojom obrannom plánovaní a rozpočtoch.Lavrov hovoril aj o situácii na Ukrajine. Moskva podľa neho dúfa, že summit normandskej štvorky, ktorý sa uskutoční 9. decembra v Paríži, podnieti mierové urovnanie konfliktu v Donbase.zdôraznil šéf ruskej diplomacie.Taktiež povedal, že Rusko podporuje úsilie Špeciálnej monitorovacej misie (SMM) OBSE na Ukrajine, pričom očakáva, že táto misia zverejní objektívne správy o obetiach a výške škôd na civilnej infraštruktúre v Donbase.Ruský minister hovoril aj o situácii na Balkáne.vysvetlil Lavrov.TASS píše, že šéf ruskej diplomacie sa počas summitu vyjadril aj pre médiá, a to v súvislosti so stredajším summitom Severoatlantickej aliancie v anglickom Watforde. Rozhodnutie v prospech rekordného zvyšovania vojenských rozpočtov členských krajín NATO, hoci ich súčasné rozpočty desaťnásobne presahujú ten ruský, podľa Lavrova naznačuje, že AlianciaLavrov poukázal aj na nespútanú expanziu NATO a rýchly posun vojenských štruktúr Aliancie smerom k ruským hraniciam, ako aj na pokračovanie rozdúchania napätia prostredníctvom predkladania falošných obvinení voči Moskve.