Lavrov v OSN: Americko-ruské vzťahy dosiahli možno historické dno

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. septembra (TASR) - Súčasné vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom sú. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to povedal v piatok na tlačovej konferencii v New Yorku, kde niekoľko hodín predtým vystúpil v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN.Podľa jeho vyjadrení, ktoré citovala tlačová agentúra AP, je zjavné, že osoby zodpovedné za implementáciu dohôd zstretnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom PutinomRovnako viazne činnosť americko-ruských pracovných skupín pre boj proti terorizmu a kybernetickú bezpečnosť, ako aj rozhodujúci dialóg o strategickej stabilite, posťažoval sa ruský minister.Svoj predošlý prejav na pôde Valného zhromaždenia OSN Lavrov využil na energickú obhajobu multilaterálnych organizácií a varoval v ňom pred jednostrannými krokmi Spojených štátov a iných krajín. Odsúdil taktiežvoči Rusku, že zasahovalo do vnútorných záležitostí iných krajín, a kritizoval americkú politiku v Iráne, Sýrii či Venezuele.Čo sa týka vojny v Sýrii, kde Spojené štáty a Rusko podporujú opačné strany, Lavrov na piatkovej tlačovej konferencii potvrdil, že Moskva začala dodávať sýrskym vládnym silám systém protivzdušnej obrany S-300.Správy o dodávke ruského systému S-300 do Sýrie sa objavili tento mesiac po tom, ako sýrska raketa zostrelila nad Stredozemným morom ruské prieskumné lietadlo Il-20. Bezprostredne po tomto incidente, pri ktorom zahynulo všetkých 15 osôb na palube lietadla, pripísalo Rusko zodpovednosť Izraelu. Moskva uviedla, že s ruským lietadlom sa v danom čase kryli izraelské stíhačky F-16, ktoré boli na misii s cieľom zaútočiť na objekty v sýrskej provincii Lázikíja.