Lavrov: Žiadať od Iránu, aby sa stiahol zo Sýrie, je nerealistické

Na archívnej snímke Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 4. júla (TASR) - Irán je jednou z kľúčových mocností v blízkovýchodnom regióne a očakávať, že sa vzdá svojich záujmov v Sýrii, by boloPo rokovaní s jordánskym kolegom Ajmánom Safadím to podľa agentúry AP povedal v stredu v Moskve šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov s tým, že regionálne mocnosti by mali o vzájomných problémoch diskutovať a vyjednať kompromis.AP pripomenula, že Rusko a Irán poskytujú silám lojálnym sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi rozhodujúcu podporu a pomohli mu zvrátiť vývoj občianskeho konfliktu v krajine.Izrael dal ostatných mesiacoch opakovane najavo, že vojenskú prítomnosť Iránu v Sýrii nebude tolerovať. V tejto súvislosti podnikol niekoľko náletov na iránske ciele v Sýrii.Lavrov avizoval, že situáciu v južnej Sýrii, kde vládne sily spustili novú ofenzívu, prediskutujú prezidenti USA a Ruska, Donald Trump a Vladimir Putin, 16. júla na summite v Helsinkách.Šéf ruskej diplomacie hovoril taktiež o humanitárnej pomoci, ktorú by podľa jeho názoru mali všetci zainteresovaní medzinárodní hráči poskytovať bez snáh o spolitizovanie tejto záležitosti.uviedol Lavrov, ktoré citovala aj agentúra TASS.Rusko a Jordánsko sa podľa Lavrova zhodujú v potrebe poskytnúť humanitárnu pomoc a prijať opatrenia, ktoré uľahčia a rozšíria jej poskytovanie.