Le Drian varuje pred nekončiacou sa vojnou, ak v Sýrii nenastane mier

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. septembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian varoval, že región priľahlý k Sýrii by sa mohol ocitnúť v stave "nikdy sa nekončiacej vojny", ak nebude v Sýrii dosiahnutá mierová dohoda.uviedol Le Drain v noci na utorok v rámci tlačovej konferencie v New Yorku, kde sa zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN.Podľa Le Driana by sa "takmer dalo povedať, že Asad vyhral vojnu. Konštatuje sa to, ale nemožno povedať, že by bol vyhral mier. To ani zďaleka". Francúzsky minister dodal, že "ak niekto vyhrá vojnu bez dosiahnutia mieru, znamená to, že vojnu nevyhral, aj keď na bojiskách dobýva nové územia".Le Drian na tlačovej konferencii v New Yorku podľa televízie France 24 spomenul aj nedávne zostrelenie ruského špionážneho lietadla sýrskou protivzdušnou obranou, ktoré je podľa neho dôkazom "reálneho" rizika prepuknutia regionálneho konfliktu.upozornil.Poukázal aj na rusko-tureckú dohodu o vytvorení demilitarizovanej zóny v provincii Idlib na severozápade Sýrie, ktorá je poslednou baštou protivládnych povstalcov a džihádistov. Le Drian dohodu označil za "šancu", ako predísť "obrovskej" humanitárnej katastrofe.Súčasne však upozornil, že Irán a Asadov režim signatármi dohody nie sú, takže "nič nezaručuje, že pristúpia na pravidlá tejto hry". Súčasťou rusko-tureckej dohody je odsun ťažkých zbraní a umožnenie odchodu povstalcov z oblasti.Upozornil tiež, že rozlišovať medzi odchádzajúcimi povstalcami, kto bol a kto nebol členom teroristických skupín, "bude veľmi ťažké". Poukázal aj na riziko rozptýlenia džihádistických bojovníkov zo Sýrie do okolitého regiónu.Le Drian súčasne informoval, že Francúzsko je za istých podmienok pripravené podporiť rusko-tureckú dohodu o vytvorení demilitarizovanej zóny v provincii Idlib pri hlasovaní o nej v Bezpečnostnej rade OSN, ako si to želá Turecko. Paríž však pred hlasovaním žiada vysvetlenie niektorých aspektov dohody, najmä pokiaľ ide o proces obnovenia mieru v perspektíve konečného riešenia pre Sýriu.