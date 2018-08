Le Maire: Británia nemôže po brexite počítať s výhodami členstva v EÚ

Na archívnej snímke Bruno Le Maire. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 30. augusta (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire varoval Britániu, že nečlenské štáty nemôžu počítať s výhodami členstva v Európskej únii (EÚ).Vzťahy medzi Britániu a EÚ po brexite zostávajú neisté, keďže obe strany zatiaľ neuzavreli dohodu o rozchode ani budúcich vzťahoch. Británia by mala vystúpiť z Únie 29. marca 2019.Le Maire uviedol, že obe strany sa chcú vyhnúť tvrdému brexitu, teda vystúpeniu Británie bez dohody. Varoval však, že Londýn nemôže očakávať to najlepšie zpovedal Le Maire pre CNBC.Britská libra v stredu (29. 8.) výrazne posilnila voči doláru. Dôvodom bolo, že hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier signalizoval pokrok v rokovaniach. Európa je podľa neho pripravená ponúknuť Británii bezprecedentné partnerstvo. Varoval však, že to nesmie narušiť spoločný trh EÚ.