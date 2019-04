Le Maire: Obchodná vojna medzi EÚ a USA by bola chybou

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. apríla (TASR) - Rast globálnej ekonomiky sa spomaľuje. Obchodná vojna medzi USA a Európskou úniou (EÚ) by bola v tejto situácii politickou aj ekonomickou chybou, myslí si francúzsky minister financií Bruno Le Maire.Le Maire týmto varovaním odpovedal na otázku CNBC, či sa obáva toho, že v ďalej fáze budú centrom globálneho obchodného napätia vzťahy medzi USA a EÚ.povedal francúzsky minister financií na okraji jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) vo Washingtone.dodal Le Maire.Americký prezident Donald Trump od svojho nástupu do funkcie obviňuje veľkých obchodných partnerov USA, ako sú EÚ, Čína alebo Kanada, z neférových praktík. Zavedením ciel na dovoz niektorých výrobkov do USA a ďalšími colnými hrozbami spôsobil globálne obchodné spory, ktoré podľa mnohých ekonómov, analytikov a politikov poškodzujú ekonomiku.MMF tento týždeň opäť znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky v tomto roku na 3,3 % z 3,5 %. Jedným z významných dôvodov je podľa MMF aj ochladenie európskych ekonomík.