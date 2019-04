Le Maire: Zníženie daní vo Francúzsku je spojené s redukciou výdavkou

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 26. apríla (TASR) - Ďalšie zníženie dane z príjmov vo Francúzsku bude spojené s adekvátnym znížením verejných výdavkov. Vyhlásil to v piatok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.Francúzsky prezident Emmanuel Macron po mesiacoch protivládnych protestov vo štvrtok (25.4.) v reakcii na výsledok veľkej celonárodnej diskusie oznámil, že zníži daň z príjmu o ďalších 5 miliárd eur.Le Maire pre televíziu LCI povedal, že prezident stanovil princíp a on je jeho garantom. Podľa tohto princípu každé euro, o ktoré klesne daň z príjmu, musí byť financované znížením verejných výdavkov o rovnakú hodnotu.Le Maire tiež povedal, že z avizovaného zníženia daní by malo mať úžitok 15 miliónov domácností a je zamerané najmä na strednú triedu. Dodal, že vláda nedovolí, aby sa deficit verejných financií a štátny dlh vymkli spod kontroly.