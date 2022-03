LeBron James je už druhým najlepším strelcom histórie NBA. Bude lepší ako legendárny Kareem Abdul-Jabbar?

20.3.2022 (Webnoviny.sk) - Basketbalista LeBron James sa v sobotu večer posunul na druhé miesto v rebríčku najlepších strelcov histórie zámorskej NBA. Hráč Los Angeles Lakers pri prehre na palubovke Washingtonu Wizards (119:127) nastrieľal 38 bodov a historickej tabuľke preskočil dovtedy druhého Karla Malonea James má momentálne na konte 36 947 bodov, o 19 viac ako spomenutý Malone. Lídrom je Kareem Abdul-Jabbar, ktorý v rokoch 1969-1989 vo farbách Milwaukee Bucks a Los Angeles Lakers nasúkal 38 387 bodov. James by tento rekord teoreticky mohol prekonať už v budúcej sezóne 2022/2023."Nedovolím si na to myslieť. Roky hrám tým istým spôsobom. Dúfam, že sa mi to jedného dňa podarí, ale nebudem o tom príliš premýšľať," povedal 37-ročný rodák z Ohia.