Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radoslav, Radoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

06. marca 2026

LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry


Tagy: LeBron James

Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom.



Zdieľať
LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry

Hviezdny americký basketbalista LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry v zámorskej NBA. V nočnom zápase na palubovke Denveru prekonal počet legendárneho Kareema Abdula-Jabbara 15.837. Jeho Los Angeles Lakers však prehrali 113:120.

Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom. Lakers viedol Luka Dončič s 27 bodmi a 11 doskokmi, najproduktívnejší domáci hráč bol Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double s 28 bodmi, 12 doskokmi a 13 asistenciami.

NBA - výsledky:

Orlando - Dallas 115:114, Washington - Utah 112:122, Houston - Golden State 113:115 pp, Miami - Brooklyn 126:110, Minnesota - Toronto 115:107, San Antonio - Detroit 121:106, Phoenix - Chicago 103:105, Denver - LA Lakers 120:113, Sacramento - New Orleans 123:133


Tagy: LeBron James
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Tenistky SR čaká ťažký oriešok, Lipták: Musíme zabojovať o návrat

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 