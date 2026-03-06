|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
06. marca 2026
LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry
Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom.
Hviezdny americký basketbalista LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry v zámorskej NBA. V nočnom zápase na palubovke Denveru prekonal počet legendárneho Kareema Abdula-Jabbara 15.837. Jeho Los Angeles Lakers však prehrali 113:120.
Štyridsaťjedenročný James v závere stretnutia chvíľu nehral pre problémy s lakťom. Lakers viedol Luka Dončič s 27 bodmi a 11 doskokmi, najproduktívnejší domáci hráč bol Nikola Jokič, ktorý zaznamenal triple-double s 28 bodmi, 12 doskokmi a 13 asistenciami.
NBA - výsledky:
Orlando - Dallas 115:114, Washington - Utah 112:122, Houston - Golden State 113:115 pp, Miami - Brooklyn 126:110, Minnesota - Toronto 115:107, San Antonio - Detroit 121:106, Phoenix - Chicago 103:105, Denver - LA Lakers 120:113, Sacramento - New Orleans 123:133
