Leca: Zimková bola najvýznamnejšia predstaviteľka divadla jedného herca

Milečko naša drahá, budete nám preveľmi chýbať. Aj týmito slovami reagujú spolupracovníci a priatelia na správu o úmrtí herečky a spisovateľky Milky Zimkovej, ktorá v utorok 30. mája prehrala boj s ťažkou chorobou. V pamäti divákov nezostane len ako autorka predlohy, spoluscenáristka a hlavná predstaviteľka Johanky Ovšenej vo filme Pásla kone na betóne či voľnom pokračovaní ...kone na betóne.





"Priekopníčka v oblasti monodrámy, bola na Slovensku prvá, čo sa venovala divadlu jedného herca. Sama so všetkými...tak si vravela, taký názov nesie jedna z jej kníh, tak sa nazýva aj televízny dokument o nej," pripomína Andrej Antonio Leca z umeleckej agentúry a produkčnej spoločnosti, s ktorou Zimková spolupracovala vyše 15 rokov. "Zastupovali sme jej Divadlo jedného herca, boli sme veľmi dobrí priatelia. Dosť aktivít sme mali rozplánovaných, dokonca jej ďalší film, ku ktorému napísala scenár," povedal Leca k filmu, ktorý sa herečka snažila dlhšiu dobu realizovať.Scenár, ktorý Zimková napísala pred vyše pätnástimi rokmi, sa mal tento rok prepísať do súčasnosti. "Posúvalo sa to a nerealizovalo tým, že ona bola perfekcionistka vo svojom kumšte, nebola spokojná s tým, čo napísala, chcela to dotvoriť. Ešte je veľmi skoro povedať, či budeme v projekte pokračovať. Ona mala byť hlavná predstaviteľka, dokonca mala stvárniť dvojrolu – dvojičky," prezrádza Leca k filmu, ktorý sa mal odohrávať v Spišskej Kapitule.Úmrtím Milky Zimkovej neprišlo Slovensko len o legendárnu monodramatickú a filmovú herečku, ale aj spisovateľku, ktorá sa zaujímala o život a prírodu. "Milka Zimková bola a bude kultová herečka a najvýznamnejšia predstaviteľka divadla jedného herca," podčiarkol Leca a pripomenul Zimkovej posledné predstavenie, ktoré pripravili k 40. výročiu od premiéry filmu Pásla kone na betóne. "Ale aj pri príležitosti 45. výročia Divadla jedného herca Milky Zimkovej. Bola prvá herečka divadla jedného herca na Slovensku a dá sa povedať, že aj v Československu. V Prahe hrala viac ako desať rokov v legendárnej Viole a mala vždy vypredané, niekedy mala v priebehu jedného dňa aj dve predstavenia," dodal Leca.Diváci si umenie Milky Zimkovej mohli naposledy vychutnať vlani v novembri na otvorení novej divadelnej scény na bratislavskom Tyršovom nábreží. "Vedeli sme, že má zdravotné problémy, napriek tomu hrala v plnom nasadení, dala to na plný výkon a možno aj tak ako nikdy predtým. A tešila sa, do poslednej chvíle maximálne bojovala a robila všetko preto, aby žila, lebo milovala život, prírodu aj svojich divákov a hlavne svoj kumšt," uzavrel.