Legenda hip-hopu Grandmaster Flash na Pohode 2022

„Grandmaster Flash je vedec a virtuóz, ktorý dokázal, že gramofóny a mixážne pulty môžu byť hudobnými nástrojmi a človek, ktorý zásadne zmenil kurz populárnej hudby,“ týmito slovami udelili Polar Music Prize americkému DJ-ovi, jednému zo zakladateľov hip-hopu a DJ-ingu Josephovi Saddlerovi. Členovia jeho kapely Grandmaster Flash and the Furious Five sú tiež autormi pojmov ako hip-hop a MC. V roku 2007 sa spolu stali prvým hip-hopovým menom v Rock and Rollovej sieni slávy, pričom samotný Grandmaster Flash je tiež prvým DJom v tomto zozname najvýznamnejších postáv svetovej scény. „My sa tešíme, že Grandmaster Flash zahrá svoj set po Glebovi počas otváracej, štvrtkovej noci v najväčšom festivalovom stane. Sme si istý, že pôjde o mimoriadne silnú noc,“ dodáva Michal Kaščák.

Začiatkom 70. rokov žil Joseph Saddler v južnom Bronxe, kde študoval elektrotechniku, lebo na tom trvala jeho mama. Jeho otec bol zanieteným zberateľom vinylov, ktorý zase trval na tom, aby mu na nich syn bez dovolenia nesiahal. Joseph mamu poslúchol, otca nie, a tak sa začal príbeh legendy dnes dominantného hudobného žánru hip-hop. Jeho kariéra pod menom Grandmaster Flash sa začala v rámci susedských party v Bronxe. Kým väčšina DJ-ov jednoducho púšťala obľúbené nahrávky, on nimi neustále kreatívne manipuloval a vytváral tak jedinečnú performance a de-facto i novú hudbu. Považuje sa za autora Quick Mix Theory, Clock Theory a DJ-ských techník ako back-spin, double-back, back-door či punch phrasing a tiež človeka, ktorý výrazne zdokonalil scratching. Postavil tak základy pojmu DJ, ako ho poznáme dnes. Do jeho beatov sa postupne pridávali rôzni MCs čo neskôr viedlo k založeniu skupiny Grandmaster Flash and the Furious Five. Preslávili ich najmä živé vystúpenia, ale aj hity ako „The Message“, ktorá predznamenala spoločensky angažovanú hip-hopovú tvorbu či pieseň „The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel“, ktorá je dokonalou demonštráciou Flashovej DJ-skej virtuozity.

Gradmaster Flash pôsobil aj ako hudobný riaditeľ pre seriál HBO The Chris Rock Show, zahral si pre britskú kráľovnú či na Super Bowle. Pracoval tiež ako co-producent a konzultant hudobného seriálu The Get Down (na Netflixe) z prostredia južného Bronxu. Jednou z postáv seriálu je aj Grandmaster Flash a stvárnil ho Mamoudou Athie. Nájdete ho tiež podpísaného pod množstvom ďalších hudobných i nehudobných projektov či ako jedného z DJ-ov v počítačovej hre DJ Hero. Tentokrát touruje Grandmaster Flash s interaktívnou hudobno-vizuálnou show s názvom Hip Hop People, Places and Things. Už z názvu vyplýva, že počas setu predstaví významné udalosti, zásadných ľudí, vybavenie, nahrávky i priekopnícke techniky. Párty a dejiny hip-hopu v jednom plus demonštrácia pôvodných zručností zahraných na originálnych nahrávkach z prelomu 70. a 80. rokov a to celé naživo a na obrovských obrazovkách. Legenda, ktorá sa objavuje v mnohých rebríčkoch najvplyvnejších DJ-ov, pionier a inovátor Grandmaster Flash svojou show uzavrie otvárací deň na Pohode 2022.

VIDEÁ:

Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message https://youtu.be/PobrSpMwKk4

The Adventures Of Grandmaster Flash On The Wheels Of Steel https://youtu.be/gXNzMVLqIHg

White Lines (Don't Don't Do It) Original Long Version - Grandmaster Flash & Melle Mel https://youtu.be/7bCdrDhUjPo

Grandmaster Flash - Wildstyle https://youtu.be/JHIsNQ3eh2g

The Get Down | Grandmaster Flash Featurette | Netflix https://youtu.be/X0FzulglF-Y

Viac informácií o účinkujúcich 24. ročníka Pohody nájdete na www.pohodafestival.sk.

Lístky na Pohodu 2022 sú v predaji na: https://www.pohodafestival.sk/sk/shop/shop-listky

Nick Cave & The Bad Seeds, Flume, The Libertines, Richie Hawtin, Sigrid, Metronomy, Black Pumas, Grandmaster Flash, Wolf Alice, Slowthai, ZHU, Floating Points, Noga Erez, Molchat Doma, Sama' Abdulhadi, Kevin Morby, Marina Satti, Black Midi, Paula Temple, Mezerg, Snail Mail, Confidence Man, Rita Payés, Black Country, New Road, Kokoroko, Alyona Alyona, Acid Arab live, The Comet Is Coming, Shame, Iva Bittová a Dunaj, Gleb, Boy Wonder, Injury Reserve, Squid, Hatari, Emel Mathlouthi, Yves Tumor, Bazzookas, Faux Real, Murman Tsuladze, Trupa Trupa, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, Aigel, Liraz, Aquaserge, Crack Cloud, Bendik Giske, Wooze, Paupière, Pengshui, Fulu Miziki, Miklei, Shht, Otoboke Beaver, Gustaf, PoiL Ueda, Balming Tiger, The Space Lady, Malox, Porsche Boy, KVLT CREW (Fvck_Kvlt, Edúv Syn, Paris, Žakhéles), 52 Hertz Whale, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, a mnohí ďalší.