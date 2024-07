Legenda slovenskej gymnastiky Némethová-Krajčírová fandí všetkým súťažiacim. Bilesová je vraj dievča z inej planéty

Dvojnásobná strieborná medailistka

31.7.2024 (SITA.sk) - Slovenská gymnastická legenda Marianna Némethová-Krajčírová si súťaže v tomto športe na olympijských hrách v Paríži vychutnáva doslova „z prvého radu“. Už 76-ročná rodáčka z Košíc vraví, že olympijskú atmosféru si užíva a jediné negatívum vidí v tom, že v gymnastických súťažiach nemôže povzbudzovať krajanov.„Je mi veľmi ľúto, že práve na tejto olympiáde nemáme zastúpenie ani v mužskej a ani v ženskej kategórii. To ma mrzelo, že som nemohla fandiť Slovákom,“ vyhlásila Némethová-Krajčírová pri mikrofóne Fun rádia v Slovenskom olympijskom dome v Paríži. Vraví, že v porovnaní s jej érou išla gymnastika veľmi dopredu.„Cvičí ju celý svet a cvičí ju dobre,“ podotkla trojnásobná účastníčka OH z rokov 1964 - 1972 a dvojnásobná strieborná medailistka zo súťaže družstiev na OH 1964 v Tokiu a OH 1968 v Mexiku.Azda najväčšou hviezdou svetovej gymnastiky je v súčasnosti Američanka Simone Bilesová , ktorá v pondelok triumfovala vo viacboji družstiev a zo scény olympijských hier už má päť zlatých, jednu striebornú a dve bronzové medaily.„Simone je dievča z inej planéty. Ja však fandím všetkým dobrým gymnastkám. Nesmieme zabúdať, že gymnastika nie je len Amerika. Sú aj iné štáty - Brazília, Čína, Japonsko, Rumunsko či Taliansko,“ doplnila. Némethová-Krajčírová vyzdvihla Bilesovej dvojité salto na preskoku."Tento prvok už dokonca nesie aj jej meno. Pretože kto vymyslí nejaký originálny prvok, schvaľuje sa to a potom to nesie jeho meno." A aký to bol pre ňu pocit získať medailu na olympiáde?"Ono sa to nedá opísať. To musí človek zažiť. Je to však úžasný pocit, taká hrdosť, že človek nesklamal a že pre svoju krajinu získal jednu z medailí. Sú to stále emócie. Prežila som tri olympiády a na štvrtej som ako diváčka a veľmi si to vychutnávam,“ zakončila Marianna Némethová-Krajčírová.