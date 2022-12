Legendárna česká skupina Lucie vydáva album Lucie v opeře 2022

Skupina Lucie sa po dvadsiatich rokoch vrátila k legendárnemu projektu Lucie v opeře. Tentoraz s výraznejším využitím symfonického orchestra, navyše v nových aranžmánoch. Z práve skončeného turné zároveň vznikla nahrávka najúspešnejších skladieb, ktorá vychádza vo forme nového albumu spolu so špeciálnymi bonusmi v podobe vybraných sympho remixov najväčších hitov spracovaných úspešnými českými a slovenskými producentmi. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.Album avizuje po septembrovom remixe známej skladby Černí andělé a následne nového spracovania hitu Nejlepší, kterou znám ďalší legendárny song Dotknu se ohně, ktorým koncerty vrcholili.Ako to bolo so vznikom tohto hitu, ku ktorému vznikol aj emotívny live videoklip režiséra a kameramana Radima Vežníka, spomína autor skladby Robert Kodym: "Na kopčeku v Motole bol roku 1965 postavený motel Stop podľa návrhu akademickej architektky Aleny Šrámkovej v štýle brutalizmu. Vo svojej piesni V motelu v Motole spieva o ňom Ivan Mládek, ale tiež Karel Gott v skladbe Půlnoc v motelu Stop. A práve tam som pracoval za vlády Gustáva Husáka v koksovej kotolni ako kurič. Pri pohľade do plameňov mi začali napadať prvé motívy a slová pre pieseň Dotknu se ohně. Písal sa január 1989."