Legendárnu Allu Pugačovovú chce ruské ministerstvo spravodlivosti označiť za „zahraničnú agentku“, dôvodom je zrejme jej ostrá kritika ruskej agresie na Ukrajine

Je odporkyňou vojny

Vyjadril sa i hovorca Kremľa





Označenie za zahraničného agenta v Rusku znamená dodatočnú vládnu kontrolu a nesie so sebou silné negatívne asociácie, ktoré môžu zdiskreditovať označené subjekty.





29.3.2024 (SITA.sk) - Ruská prokuratúra požiadala ministerstvo spravodlivosti, aby zvážilo označenie legendárnej speváčky Ally Pugačovovej za „zahraničnú agentku". Prostredníctvom svojej webstránky o tom informuje denník The Guardian.Sedemdesiatštyriročná Pugačovová, ktorá je známa napríklad pre hit Milión ruží, je kritičkou vojny na Ukrajine. V roku 2022 sa vyjadrila, že vojna zabíja vojakov pre iluzórne ciele, zaťažuje obyčajných ľudí a mení Rusko na vyvrheľa.Tento mesiac zase povedala, že žiaden normálny človek sa do Ruska nevráti. Sama je v súčasnosti v zahraničí, údajne na Cypre.Oficiálnu žiadosť o uznanie Pugačovovej ako zahraničnej agentky predložil aktivista Vitalij Borodin, ktorý sa pravidelne objavuje v štátnej televízii. Ten tiež zverejnil aj list od generálnej prokuratúry, v ktorom sa píše, že požiadali ministerstvo spravodlivosti, aby to zvážilo.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že v tejto veci nepočul žiadne verejné vyhlásenia. Pugačovová to bezprostredne nekomentovala.