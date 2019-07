Legendárny Baresi otvoril v Petržalke ôsmy ročník Italia Soccer Campu

Franco Baresi, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. júla (TASR) - Legendárny taliansky futbalista Franco Baresi otvoril v pondelok v Bratislave už ôsmy ročník detského kempu. Italia Soccer Camp bude prebiehať do piatka 5. júla v areáli FC Petržalka za účasti stovky slovenských talentov vo veku od 7 do 14 rokov. Chlapci a dievčatá absolvujú počas kempu technické a atletické tréningy v kombinácii s hodinami taktiky.Baresi je rád, že mohol prísť do Bratislavy osobne podporiť tento projekt.uviedol dlhoročný kapitán talianskej reprezentácie a AC Miláno.Majster sveta z roku 1982 si pri pohľade na futbalové talenty zaspomínal na vlastné detstvo.Pred Baresim patronát nad akciou mali Roberto Baggio, Toto Schillaci, či Demetrio Albertini.zdôraznila pre TASR Lucia Luptáková, PR manažérka VÚB banky, ktorá podujatie organizuje. Podstatné však je, že Schembri okrem slávnych patrónov kempu vyberá aj trénerov z radov futbalistov, ktorí nie sú až takí známi, ale kedysi hrali na ligovej úrovni, niektorí dokonca aj s reprezentačnými avantúrami.konštatovala Luptáková.