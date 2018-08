Legendárny Bobby Hull po úmrtí Mikitu: Stan ostane s nami navždy

Víťaz Stanley Cupu v roku 1961 Stan Mikita. Mikita , hráč Chicago Black Hawks, sa 9. augusta 1967 predstavil košickému publiku v drese VSŽ Košice v priateľskom zápase so Smrečinou Banská Bystrica. Archívne foto. Foto: TASR/archív Foto: TASR/archív

Chicago 8. augusta (TASR) - Bývalý slávny hokejista Stan Mikita zomrel v utorok 7. augusta vo veku 78 rokov. Narodil sa 20. mája 1940 v slovenskej obci Sokolče ako Stanislav Gvoth, všetkých 22 sezón v NHL odohral za Chicago Blackhawks. Je historický líder klubu v počte odohraných zápasov (1394), bodov (1467) aj asistencií (926), v roku 1961 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára.Mikita sa v roku 1980 stal prvým hráčom Blackhawks, ktorého dres (č. 21) vyvesili pod strechu štadióna. O tri roky neskôr ho uviedli do Hokejovej siene slávy, od roku 2002 bol aj člen Siene slávy slovenského hokeja. V dvoch za sebou idúcich sezónach (1966/1967, 1967/1968) získal Trofej Arta Rossa, Hartovu trofej aj ocenenie Lady Byng Trophy. V roku 2017 ho zaradili medzi 100 najlepších hráčov histórie NHL.Do Kanady emigroval v roku 1948 spoločne s tetou a strýkom, po ktorých prevzal priezvisko. Kariéra budúceho vynikajúceho centra sa začala vo veku 13 rokov v Ontariu vo farmárskom tíme Chicaga St. Catharines Teepees. Neustále sa zlepšoval, čím pomohol aj Chicagu stať sa jedným z najobávanejších tímov v lige. Dres Blackhawks si obliekal od sezóny 1958/1959 až do konca aktívnej činnosti v roku 1980. V októbri 2011 mu pred arénou United Center postavili sochu, v Chicagu takto poctili ešte jeho dlhoročného spoluhráča Bobbyho Hulla a legendárneho basketbalistu Michaela Jordana.Dlhoročný komisár NHL Gary Bettman označil Mikitu ako jedného z najlepších hráčov v histórií ligy a ikonu Chicaga Blackhawks. "Priniesol do NHL aj nosenie prilby, keď to bolo ešte zriedkavé. Tiež ako prvý začal používať hokejku s ohnutou čepeľou, ktorá priniesla nový spôsob práce s pukom," cituje AP Bettmana.povedal majiteľ Blackhawks Rocky Wirtz. Legendárny Bobby Hull zdôraznil: "Poznal som ho nielen ako skvelého hráča, ale aj ako priateľa, otca, manžela či starého otca. Stan ostane s nami navždy v United centre," povedal vo vyhlásení tímu.V decembri 2004 prevzal z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy a dojatý zareagoval "V roku 2015 diagnostikovali Mikitovi ochorenie mozgu, ktoré spôsobuje stratu pamäte, halucinácie a poruchy spánku.povedala vtedy jeho manželka Jill Mikitová pre Chicago Tribune. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.