Legendárny Elvis Presley, kráľ rokenrolu, sa narodil pred 90 rokmi

Takmer všetko, čím si americký spevák a hudobník Elvis Presley získal milióny priaznivcov a mnohých nasledovateľov, stihol v rokoch 1954 - 1958. Od prvej úspešnej skladby That’s All Right až po hity Heartbreak Hotel, Hound Dog a svetoznámych "lovesongov" Love Me Tender a Always On My Mind.





"Kráľ rokenrolu", od narodenia ktorého uplynie v stredu 8. januára 90 rokov, sa predstavil aj na filmovom plátne a o jeho živote vznikla v roku 2022 životopisná snímka s názvom Elvis. Vo filme režiséra Baza Luhrmanna stvárnil legendárneho speváka a hudobníka Austin Butler.Jeho kariéra trvala 20 rokov, počas nej prekonal viacero rekordov v predaji platní a v návštevnosti koncertov. Naspieval a vydal viac ako 100 singlov, z ktorých 17 sa ocitlo na špici hitparád. Celkovo nahral 20 albumov, pričom po jeho smrti vyšlo ďalších viac ako 90 kompilácií. Ako prvý v histórii vypredal štyrikrát po sebe newyorskú Madison Square Garden a len v USA prekročil predaj jeho platní 600 miliónov kusov.Elvis Presley, celým menom Elvis Aaron Presley, sa narodil 8. januára v meste Tupelo v americkom štáte Mississippi ako jeden z dvojičiek, pričom jeho brat krátko po narodení zomrel. Vyrastal v chudobných pomeroch v černošskej štvrti, kde sa stretol s hudobnými žánrami ako blues, country či gospel, ktoré výrazne ovplyvnili jeho umeleckú kariéru. Keď mal 13 rokov, spolu s rodičmi sa presťahoval do Memphisu, kde absolvoval strednú školu a učil sa hrať na gitare. Istý čas pracoval v spoločnosti Crown Electric ako vodič, ale oveľa viac ho lákala hudba.V roku 1953 nahral v štúdiu Memphis Recording Service pieseň My Happiness, ktorú venoval matke. Presleyho podmanivý hlas a hudobný prejav zaujal producenta Sama Phillipsa z vydavateľstva Sun Records, ktorý mu ponúkol spoluprácu. Nasledovalo niekoľkotýždňové nahrávanie s kapelou pozostávajúcou z Presleyho, gitaristu Scottyho Moorea a basgitaristu Billa Blacka.V roku 1954 vznikla napokon štúdiová nahrávka That's All Right , ktorá po tom ako zaznela v éteri zaznamenala nebývalý úspech. Skladbu pôvodne naspieval černošský gitarista Arthur "Big Boy" Crudup. Presley poslucháčov zaujal s osobitým zamatovým hlasom, ktorý bol ľahko rozpoznateľný. Zabodoval aj novým rhythm & bluesovovým štýlom.Pod vedením manažéra Toma Parkera začal Presley nahrávať v štúdiách RCA Records a v roku 1956 sa na prvú priečku amerického rebríčka dostal so singlom Heartbreak Hotel. Nasledovali aj ďalšie hity Don´t Be Cruel, Love me Tender či Always On My Mind. V roku 1956 bol tiež hosťom slávnej Show Eda Sullivana. Za vysoký honorár kúpil matke ružový cadillac a o rok neskôr investoval nemalé peniaze do domu v Graceland, na predmestí Memphisu. V druhej polovici 50 rokov minulého storočia patril medzi najväčšie celebrity v USA.Okrem hudobnej kariéry sa predstavil aj vo viac ako 20 filmoch. Pred filmovou kamerou debutoval v roku 1956 v snímke Love me Tender (Miluj ma nežne). O rok neskôr si strihol hlavné postavy vo filmoch Jailhouse Rock (Väzenský rock) a Loving You. Poslednou filmovou snímkou, v ktorej sa legendárny spevák a hudobník predviedol v hlavnej úlohe, bola dráma z roku 1969 Change of Habit (Zmena návyku).V roku 1958 nastúpil na vojenskú službu v Nemecku, kde sa spoznal s Priscillou Beaulieuovou, dcérou kapitána amerického letectva. Svadbu mali 1. mája 1967 v Las Vegas. Dňa 1. februára 1968 sa im narodila dcéra Lisa Marie. Manželstvo sa rozpadlo v roku 1972. Jeho dcéra sa tiež venovala hudbe. Známa bola však aj manželstvami s "kráľom popu" Michaelom Jacksonom a hollywoodskou hereckou hviezdou Nicholasom Cageom. Lisa Maria Presleyová zomrela 12. januára 2023 vo veku 54 rokov.V 70. rokoch začal záujem o koncerty Elvisa Presleyho upadať. Predchádzajúce vysoké pracovné tempo prinieslo aj svoju daň v podobe zdravotných ťažkostí. Od roku 1977 trávil väčšinu času len vo svojom dome v Gracelande.Elvis Presley zomrel 16. augusta 1977 vo veku 42 rokov na infarkt a komplikácie spôsobené dlhodobým užívaním liekov.Americký prezident Donald Trump udelil v roku 2018 hudobnej legende in memoriam Prezidentskú medailu slobody, ktorá je v USA najvyšším občianskym vyznamenaním.