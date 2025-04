Legendárny Hummels ukončí hráčsku kariéru, Nagelsmann ho označil za „vzor pre generáciu obrancov“

Odchovanec Bayernu Mníchov

Vzor pre generáciu obrancov

5.4.2025 (SITA.sk) - Nemecký obranca v službách talianskeho futbalového klubu AS Rím Mats Hummels má pred sebou už len niekoľko týždňov hráčskej kariéry. Tridsaťšesťročný stopér oznámil v piatok na sociálnych sieťach, že po skončení tejto sezóny 2024/2025 odíde do "futbalového dôchodku".V emocionálnom videu uverejnenom na Instagrame Hummels vyhlásil, že čoskoro nadíde "okamih, ktorému sa nemôže vyhnúť". "Po viac ako 18 rokoch všetkého, čo mi futbal dal, toto leto ukončím svoju kariéru," vyhlásil Hummels.Skúsený zadák je odchovancom Bayernu Mníchov , no výraznejšiu stopu paradoxne zanechal v konkurenčnej Borussii Dortmund , kde patril k pilierom mužstva pod vedením Jürgena Kloppa , ktoré v rokoch 2011 a 2012 ovládlo nemeckú I. bundesligu.Hummels sa tiež zaradil medzi opory nemeckej reprezentácie, v ktorej drese nevynechal ani minútu na "zlatých" majstrovstvách sveta v roku 2014 v Brazílii, kde Nemecko vo finále na Maracane triumfovalo nad Argentínou 1:0 po predĺžení.Hummels sa neskôr presťahoval do Bayernu Mníchov, kde získal ďalšie tri ligové tituly, ale v roku 2019 sa opäť vrátil do Dortmundu. Dvakrát hral vo veľkolepom finále Ligy majstrov, v rokoch 2013 a 2024, v oboch prípadoch vo Wembley, pričom Dortmund obidve stretnutia prehral.Tréner nemeckej reprezentácie Julian Nagelsmann označil Hummelsa ako "vzor pre generáciu obrancov".