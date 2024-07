Legendárny Hurst sa zapojil do kampane za vyhlásenie štátneho sviatku v prípade triumfu Anglicka na ME vo futbale

Otvorený list premiérovi Starmerovi

Možný štátny sviatok

12.7.2024 (SITA.sk) - Anglicko bude mať v nedeľu ďalšiu šancu získať trofej na jednom z veľkých medzinárodných turnajov. Ak zverenci trénera Garetha Southgatea uspejú vo finále ME 2024 v Nemecku, zodvihnú nad hlavu trofej po prvý raz od roku 1966.Futbalom aktuálne žije celé Anglicko, čoho dôkazom je aj spustenie kampane za vyhlásenie štátneho sviatku na pondelok 15. júla v prípade, že hráči Anglicka zdolajú svojho finálového súpera - Španielov.Kampaň podporuje aj Sir Geoff Hurst, jediný žijúci člen základnej jedenástky, ktorá Anglicko priviedla v spomínanom roku 1996 až k titulu majstra sveta. Informáciu priniesol web goal.com. Aktuálne 82-ročný Hurst dokonca v rámci kampane spoločnosti Budweiser adresoval otvorený list nového britskému premiérovi „Od samého začiatku som veril v tento talentovaný tím. Prekonal už úctyhodnú cestu. Cítim sa poctený, že môžem odovzdať víťazného ducha tímu z roku 1966. Je pre mňa skutočnou cťou byť opäť súčasťou futbalovej histórie a viesť kampaň za štátny sviatok. Každý by tak mohol z víťazstva vyťažiť maximum. Vďaka oddanosti tímu a neochvejnej podpore zo strany fanúšikov Anglicka sme veľmi blízko k víťazstvu. Je načase, aby sme ako národ mali čo oslavovať a štátny sviatok by predstavoval víťazstvo pre milióny fanúšikov,“ stojí v liste bývalého anglického útočníka.Premiér Starmer si vypočul, že ak by Angličania v Berlíne skutočne triumfovali, zaslúžilo by si to špeciálnu reakciu. O možnom vyhlásení štátneho sviatku však viac informácii neponúkol.„Určite to bude chcieť nejakú reakciu, ale zatiaľ musíme byť opatrní. Ja osobne som pred tromi rokmi zažil vo Wembley veľké sklamanie a nechcem si to znova zopakovať. Prípadnú radosť ľudí nechcem nijako pokaziť, ale najprv potrebujeme zvládnuť nedeľný duel,“ povedal 61-ročný politik.