Legendárny útočník Bossy má rakovinu pľúc. S chorobou chce bojovať ako kedysi na ľade

Mike Bossy

Legendárny útočník počas desiatich sezón v NHL nazbieral 1126 bodov v 752 zápasoch. Počet nastrieľaných gólov (573) z neho robí 22. najlepšieho strelca histórie profiligy. S priemerom 0,76 gólu na zápas je najlepší spomedzi tých, ktorí odohrali minimálne 200 zápasov. V bojoch o Stanleyho pohár pridal 160 bodov (85+75) a bol jedným zo strojcov legendárnych štyroch triumfov NY Islanders v neprerušenej sérii v rokoch 1980 - 1983.V roku 1982 sa stal najužitočnejším hráčom play-off a získal prestížnu trofej Conna Smytha. Trikrát sa stal rovnako držiteľom Lady Byng Trophy pre hráča, ktorý najlepšie skĺbi džentlmenské správanie so svojimi športovými kvalitami na ľade (1983, 1984 a 1986).Kariéru ukončil pre chronické bolesti chrbta po sezóne 1986/1987. V histórii NY Islanders je najlepším strelcom, druhý najlepší je v bodoch a tretí v asistenciách. Členom siene slávy zámorského hokeja sa stal v roku 1991.

20.10.2021 (Webnoviny.sk) - Mike Bossy oznámil, že končí vo funkcii hokejového analytika televíznej stanice TVA Sports, lebo sa podrobí liečbe rakoviny pľúc.Šesťdesiatštyriročný legendárny útočník New York Islanders svojich fanúšikov ubezpečil, že bude bojovať o uzdravenie, aby sa ešte mohol vrátiť k svojej láske - hokeju."Šesť rokov ste mi prostredníctvom TVA Sports dovolili, aby som vstupoval do vašich obývačiek. Mal som tú česť rozprávať vám o hre, ktorej rozumiem a podeliť sa s vami o svoje skúsenosti. Dnes vám so smútkom musím oznámiť, že sa sťahujem z obrazoviek, aby som absolvoval nevyhnutnú prestávku potrebnú na liečbu rakoviny pľúc" vyhlásil Mike Bossy na webe NHL a ešte povzbudzujúco dodal: "Môžem vás ubezpečiť, že budem bojovať s odhodlaním a nadšením, ktoré mi boli vlastné počas hokejovej kariéry.".