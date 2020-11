Legendy basketbalu uvedú do Siene slávy v máji 2021, in memoriam uvedú aj Bryanta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.11.2020 (Webnoviny.sk) - Legendárni hráči Kobe Bryant Tim Duncan či Kevin Garnett vstúpia do basketbalovej Siene slávy v máji budúceho roka. Toto trio má na konte dovedna 48 účastí v zápasoch hviezd a spolu 11 majstrovských titulov v NBA . Medzi deviatku "vyvolených" patria aj štvornásobná olympijská víťazka Tamika Catchingsová či slávny tréner Rudy Tomjanovich.Predstavitelia zámorskej NBA v sobotu informovali, že z dôvodu koronavírusu zrušená slávnosť, ktorá sa pôvodne mala uskutočniť v auguste v Springfielde v štáte Massachusetts, sa bude konať od 13. do 15. mája 2021.Spomenutého Bryanta však toto veľké vyznamenanie čaká "in memoriam", podobne ako trénera Eddieho Suttona. Bryant sa v drese Los Angeles Lakers vypracoval na jedného z najlepších hráčov modernej éry v NBA. Na druhý svet odišiel 26. januára pri nehode vrtuľníka v Kalifornii. Spolu s ním zomrelo ďalších osem ľudí vrátane jeho 13-ročnej dcérky Gianny.Počas 20-ročnej kariéry Bryant v drese Lakers päťkrát vyhral NBA a s tímom USA sa tešil z olympijského zlata v Pekingu 2008 a Londýne 2012. Kariéru ukončil v roku 2016.