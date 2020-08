Legionár tímu Bratislava Capitals sa nakazil koronavírusom, klub jeho meno nezverejnil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.8.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský účastník nadnárodnej rakúskej ligy síce plánoval začať spoločnú prípravu na novú sezónu z dvoma legionármi, v stredu 5. augusta však na ľad vykorčuľuje len jeden z nich.Ako informovali zástupcovia klubu Bratislava Capitals , pred cestou na Slovensko mal druhý z nich pozitívny test na koronavírus. Mená legionárov klub zatiaľ nezverejnil."Pred prvým stretnutím v šatni sme dali otestovať všetkých našich hráčov a celý realizačný tím v snahe urobiť všetko pre to, aby sme predišli akýmkoľvek možným rizikám. Ukázalo sa, že hoci nejavil žiadne známky ochorenia, jeden z dvoch našich 'importov' má pozitívny test, takže až do vyliečenia zostáva vo svojej krajine v karanténe,” uviedol v tlačovej správe viceprezident a generálny riaditeľ klubu Dušan Pašek.Hokejista s ochorením COVID-19 neprišiel do kontaktu so žiadnou osobou v klube, týka sa to hráčov aj členov relizačného tímu. Do Bratislavy pricestuje až po vyliečení a dvoch opakovaných negatívnych testoch na COVID-19.Klub iClinic Bratislava Capitals by mal súťažnú sezónu v Bet-at-Home Ice Hockey League začať 25. septembra.