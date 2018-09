Lego dosiahlo v 1. polroku stabilné tržby

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Kodaň 4. septembra (TASR) - Predaj dinosaurov a športového auta Bugatti pomohli dánskemu výrobcovi známej stavebnice Lego stabilizovať tržby v prvej polovici roka 2018 po tom, ako vlani zaznamenal ich pokles, prvý za viac ako desať rokov.Dánska spoločnosť minulý rok stlačila tlačidloa uznala, že jej podniky sú príliš komplikované. Snahu Lega o zotavenie však brzdil bankrot najväčšej americkej siete hračkárstiev. No dopyt po nových produktoch, napríklad po dinosauroch z radu Jurassic World, pomohol výrobcovi obľúbenej stavebnice dosiahnuť stabilné tržby v prvých šiestich mesiacoch 2018.povedal generálny riaditeľ Niels B. Christiansen.Celkovo predaj v prvom polroku vzrástol o percento, zatiaľ čo tržby v konštantných menách stagnovali a v dánskych korunách klesli o päť percent na 14,3 miliardy DKK (1,92 miliardy eur). To je ďaleko od ich nárastu o 25 % v roku 2015.Tržby v západnej Európe stúpli o nižšie jednociferné číslo pri konštantných kurzoch, zatiaľ čo v Severnej Amerike mierne klesli. Čína zostalas dvojciferným nárastom tržieb, hoci sa podieľa menej ako desiatimi percentami na celkovom obrate spoločnosti.Lego plánuje otvoriť dva vlajkové obchody v Šanghaji a Pekingu a pokračovať v spolupráci s čínskym internetovým gigantom Tencent. Spolupracuje s miestnymi vzdelávacími inštitúciami, štátnymi aj súkromnými školami v Číne, aby naučilo deti hrať sa s Legom v rámci zlepšovania motorických zručností, kreativity a pozornosti.povedal Christiansen.Lego, ktorému konkurujú výrobca bábiky Barbie, firma Mattel, a Hasbro (výrobca My Little Pony), stavilo tiež na hračky, ktoré kombinujú fyzické dieliky stavebnice s on-line svetom.Jedným úspešným príkladom je podľa Christiansena aplikácia, prostredníctvom ktorej deti môžu napísať jednoduchý kód na ovládanie vlaku postaveného z kociek DUPLO alebo Batmobilu.(1 EUR = 7,4536 DKK)