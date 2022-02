Lehota na predkladanie kandidátov do funkcie šéfa Najvyššieho kontrolného úradu sa predĺži, zhodli sa poslanci

Odvolávanie ministra vnútra

Poslanci s COVID-19

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Lehota na predkladanie kandidátov do funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) sa predĺži o mesiac. Po rokovaní poslaneckého grémia o tom dnes informoval predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina). Podľa jeho slov sa na tom dohodli všetky parlamentné politické strany.Šéf zákonodarného orgánu tiež ozrejmil, že po prerokovaní návrhu na voľbu člena Rady pre štátnu službu sa riadna 55. schôdza vo štvrtok skončí. O 14:00 hodine je potom naplánovaná mimoriadna schôdza, na ktorej sa opozícia pokúsi odvolať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra.Trvať bude len do 19:00 hodiny a v prípade potreby sa v nej bude pokračovať v piatok (18. februára), keď je naplánované aj hlasovanie o zotrvaní ministra vo funkcii.Kollár tiež uviedol, že poslanci parlamentu, ktorí majú pozitívny test na ochorenie COVID-19 a sú bez príznakov, si budú môcť plniť svoje ústavné povinnosti.V rokovacej sále však musia mať celý čas respirátor a ochranné rukavice. Hlasovať budú následne z balkóna, ktorý je prístupný pre médiá a verejnosť.Média budú musieť v tom čase pozitívnym poslancom uvoľniť priestor. Predseda parlamentu to zdôvodnil tým, že to umožňuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR.