Lehota na príspevok pre žiakov v domácnosti v hmotnej núdzi sa predĺži

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Roman Hanc Foto: TASR – Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) – Prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov v domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, by sa malo predĺžiť. Návrh poslancov Národnej rady (NR) SR Štefana Vavreka a Ladislava Balódiho (obaja Most-Híd) o zmene zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení posunulo plénum do druhého čítania.Základná škola môže od 1. septembra 2016 čerpať príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v prípade, ak má v evidenčnom stave žiakov, ktorí boli zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikovaní ako žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. V dôsledku stále pretrvávajúcej situácie zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktoré nie sú kapacitne a odborne vybavené na posúdenie všetkých žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poslanci Mosta-Híd navrhujú predĺžiť prechodné obdobie, v ktorom sa umožní poskytovanie príspevku aj na žiakov z domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.Do uplynutia tohto prechodného obdobia je podľa poslancov Mosta-Híd potrebné vyriešiť otázku vzťahu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z domácností, ktorých členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.tvrdia poslanci.Súčasné znenie ustanovenia zákona má účinnosť do 31. decembra 2018.uvádzajú poslanci. V školskom roku 2017/2018 z celkového počtu 41.650 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo 22.146 žiakov s vyjadrením Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a 19.504 žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.Navrhovaná úprava podľa predkladateľov prináša potrebný priestor na úpravu financovania výchovy a vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, keďže dnešný systém financovania podpory vzdelávania týchto žiakov je nepostačujúci a mal by vychádzať zo širšej definície znevýhodnenia, pretože takto úplne nezachytáva chudobu.