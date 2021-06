Lehotský už nie kandidátom Za ľudí na podpredsedu parlamentu, Remišová vysvetlila dôvod

Napísala to do spoločnej skupiny

Chýbal mu hlas

2.6.2021 -Poslanec Tomáš Lehotský už nie je kandidátom strany Za ľudí na funkciu podpredsedu parlamentu.Pred stredajším rokovaním vlády to povedala vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová s tým, že to už oznámila aj koaličným partnerom.Dôvodom je podľa jej slov vzniknutá situácia v strane a vytvorenie istej „frakcie" vo vnútri strany, ktorej je Lehotský členom.Lehotský agentúre SITA potvrdil, že o tomto rozhodnutí predsedníčky strany Za ľudí vie. Členom Predsedníctva Za ľudí to podľa jeho slov Remišová oznámila tak, že to napísala do spoločnej skupiny, ktorú majú vytvorenú v rámci predsedníctva.„Stiahnutie mojej kandidatúry odôvodnila tým, že sme vo vnútri strany vytvorili frakciu, takže sa už so mnou nepočíta ako s kandidátom na funkciu podpredsedu parlamentu," ozrejmil Lehotský. Doplnil, že Remišová zatiaľ členov predsedníctva neinformovala o tom, kto bude novým kandidátom strany na tento post.Poslanci NR SR nezvolili Lehotského za podpredsedu parlamentu 28. mája. V tajnej voľbe získal 75 hlasov, pričom na zvolenie za podpredsedu parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov, teda 76.Lehotský mal nahradiť vo funkcii Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý oznámil svoj odchod z funkcie po tom, ako spolu so straníckou kolegyňou Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou.