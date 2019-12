Lehoty splatnosti faktúr Slováci ignorujú

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Bulharsko, Grécko a Slovensko sú krajiny, ktoré majú v rámci Európy najmenej úhrad faktúr v stanovenom termíne. Gréci a Bulhari platia zhodne načas len v 77 % prípadov, Slováci 76 %, čo je úplne najmenej spomedzi krajín Európy. Priemer platieb načas v krajinách východnej Európy bol 80 %, na západe 83 %. Ukazujú to výsledky štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS.Medzi krajiny s najlepšou platobnou disciplínou patria Rusko (89 %), Nemecko (86 %) či Dánsko (85 %). Trend platieb faktúr načas v rámci celej Európy je pritom v posledných rokoch stúpajúci. Kým v roku 2014 bolo zaznamenaných 75 % platieb načas, tento rok to už bolo 81 %.Čo sa týka neskorých úhrad, resp. úplne nevymožiteľných pohľadávok, tie majú v rámci Európy klesajúcu tendenciu. Slovensko je v tomto ukazovateli tiež úplne na chvoste, platby po termíne sa udiali v 21 % prípadov a v troch percentách pohľadávok boli nevymožiteľné. To sa týkalo firemných aj koncových zákazníkov (B2B, B2C).uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Prieskum skupiny EOS s názvom(Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti.