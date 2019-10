Leicester s rekordným triumfom, Rodgers:V útoku sme boli nemilosrdní

Na snímke španielsky útočník Leicestru Ayoze Pérez oslavuje svoj gól a tretí mužstva v zápase 10. kola anglickej Premier League vo futbale FC Southampton - Leicester City 25. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Southampton 26. októbra (TASR) - Futbalisti Leicestru City si v piatkovom zápase 10. kola anglickej Premier League uctili zdrvujúcim víťazstvom 9:0 na ihrisku trápiaceho sa Southamptonu výročie tragického úmrtia majiteľa klubu Vichaia Srivaddhanaprabhu, ktorý zahynul 27. októbra 2018 pri páde vrtuľníka.Leicester vyrovnal doteraz najvyššie víťazstvo v Premier League, ktoré dosiahli v roku 1995 hráči Manchestru United, tí doma zdolali Ipswich Town rovnako 9:0. "Líšky" zároveň dosiahli najvyšší triumf ligy na ihrisku súpera. Leicester zaznamenal rekordnú výhru iba dva dni pred prvým výročím nešťastia. To si klub pripomenie už v nedeľu, keď pred štadiónom King Power otvorí pamätnú záhradu.Pod triumf hostí sa gólmi podpísalo päť rôznych hráčov. Ayoze Perez a Jamie Vardy strelili zhodne hetrik, ďalšie góly pridali James Maddison, Benjamin Chilwell a Youri Tielemans. Hostia vyťažili z toho, že Southampton prišiel už v 12. minúte o vylúčeného Ryana Bertranda a už po prvom polčase viedli vysoko 5:0.zhodnotil duel tréner hostí Brendan Rodgers.Domáci hráči po debakli len ťažko hľadali slová.sypal si popol na hlavu kapitán "svätcov" Pierre-Emile Hojbjerg. Zodpovednosti sa nezriekol ani nemecký tréner tímu Ralph Hasenhüttl.povedal Hasenhüttl podľa agentúry AP.Zverenci Brendana Rodgersa poskočili priebežne na druhé miesto tabuľky, na vedúci Liverpool strácajú päť bodov, no "the Reds" odohrali o zápas menej. Rovnako aj tretí Manchester City, ktorý v sobotu privíta Aston Villu, a ak ju zdolá, dostane sa pred Leicester. V o poznanie horšej situácii sa nachádza Southampton. So ziskom ôsmich bodov a najhoršou obranou v lige sa totiž nachádza na zostupovej 18. priečke.