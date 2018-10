Lejaky a záplavy na juhu Francúzska si vyžiadali obete a veľké škody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 15. októbra (TASR) - Tri obete na životoch si vyžiadali výdatné lejaky a následne záplavy, ktoré v noci na pondelok zasiahli departement Aude na juhu Francúzska. Potvrdila to v pondelok tamojšia prefektúra.Francúzska meteorologická služba v súvislosti s očakávaným vývojom počasia vyhlásila červený - najvyšší - stupeň pohotovosti pred záplavami okrem Aude aj v ďalších piatich departementoch krajiny: Aveyron, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales a Tarn.Úrady departementu Aude vyzvali obyvateľov, aby sa za žiadnych okolností nepoužívali auto, pretože cesty sú zaplavené a podmyté. S výnimkou diaľnice je veľká časť vozoviek zaplavená, pričom hladina vody na nich sa pohybuje od 50 cm do jedného metra. Rozvodnené rieky v oblasti mesta Carcassonne odniesli aj dva mosty.Vyučovanie vo všetkých školách departementu Aude bolo v pondelok zrušené.Lejaky a záplavy najviac zasiahli asi 60 obcí a miest ležiacich severne a severovýchodne od Carcassonne. Najviac zrážok padlo na obec Villemoustaussou v regióne Languedoc-Roussillon departementu Aude, kde sa podľa žandarmérie miestni obyvatelia pred vodným živlom museli uchýliť na strechy svojich zaplavených domov.Podľa odhadov meteorológov v departemente Aude v noci na pondelok v priebehu šiestich hodín spadol šesťmesačný úhrn zrážok. Predpovede počasia naznačujú, že výdatné dažde by mali ostať okolo poludnia; stúpanie hladiny riek by sa malo zastaviť okolo 21.00 h SEČ, informoval spravodajský kanál LCI.