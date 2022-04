Lekár pri karanténnej PN vydáva poistencovi tlačivo pre zamestnávateľa až pri jej ukončení

Postupy pre poistencov ostávajú

Používanie elektronickej PN

14.4.2022 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR iniciovala úpravu postupov ošetrujúcich lekárov pri ukončovaní karanténnych práceneschopností (PN). Lekár na základe nového usmernenia vydáva poistencovi do rúk II., IIa. a IV. diel papierového potvrdenia o PN až pri ukončení karanténnej práceneschopnosti.Týmito tlačivami môže zamestnanec preukázať zamestnávateľovi dočasnú pracovnú neschopnosť i jej ukončenie. Pri PN uznaných z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou, či izoláciou pri ochorení COVID-19 platí aj naďalej štandardný postup, pri ktorom zamestnanec odovzdáva tlačivo svojmu zamestnávateľovi už na začiatku svojej práceneschopnosti. Sociálna poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Naďalej platí, že Sociálna poisťovňa údaje o karanténnej PN zamestnanca zverejňuje zamestnávateľovi v elektronických službách Sociálnej poisťovne. V prípade potreby môže zamestnávateľ zaslať žiadosť o preverenie uznania a trvania karanténnej dočasnej pracovnej neschopnosti svojho zamestnanca miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.Nemenia sa ani postupy pre poistenca. Karanténnu PN mu vystavuje lekár na diaľku, teda na základe telefonickej alebo mailovej komunikácie. Potvrdenie o PN z dôvodu karanténneho opatrenia lekár teda hneď neodovzdáva poistencovi, poistenec ho dostane do rúk až pri ukončení práceneschopnosti.Od 1. júna tohto roka sa do praxe postupne zavedie elektronická PN. O doručenej elektronickej PN, ktorú vystaví a potvrdí lekár, sa zamestnávatelia i poistenci dozvedia zo Sociálnej poisťovne obratom, prostredníctvom jej elektronických služieb.„Na zavedení e-PN a prepojení informačných systémov v týchto dňoch intenzívne pracujú Národné centrum zdravotníckych informácií i Sociálna poisťovňa," uviedla poisťovňa.