Lekára obvineného zo sexuálneho napadnutia pacientiek odsúdili v Británii na tri doživotia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Britský súd v piatok vymeral tri doživotné tresty lekárovi, ktorý sexuálne napadol dve desiatky pacientiek. Manisha Shaha uznali v rámci dvoch samostatných procesov vinným z 90 trestných činov, ktorých sa dopustil v rokoch 2009 až 2013.Muž využíval strach pacientiek z rakoviny a 24 ženám vykonával zbytočné a invazívne vyšetrenia. Shahove tresty sa spájajú s možnosťou podmienečného prepustenia, a to po 15 rokoch odňatia slobody.Sudkyňa Anne Molyneux z londýnskeho trestného súdu obvinila Shaha z ovládania a zosmiešňovania žien. "Boli ste majstrom klamstva a zneužili ste svoju pozíciu. Bolo to hrozné zneužitie dôvery a spôsobilo nevyčísliteľné škody," povedala.Prokurátor Paul Goddard sa po vznesení rozsudku vyjadril, že odsúdený bol rodinný lekár, ktorému ľudia dôverovali, "ale on túto dôveru využil na to, aby zneužil svoje pacientky a potom falšoval ich lekárske záznamy, aby sa pokúsil odôvodniť intímne lekárske vyšetrenia, ktoré sa nemali stať".