Lekári bez hraníc vyzvali na okamžitú evakuáciu utečencov z Líbye

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tripolis 26. apríla (TASR) - Organizácia Lekári bez hraníc (MSF) vyzvala v piatok na evakuáciu tisícov utečencov a migrantov, ktorí sú zadržiavaní v táboroch na území Líbye. Urobila tak po tom, ako postrelili niekoľko utečencov v tábore v meste Kasr Bin Gašir neďaleko Tripolisu, informovala o tom agentúra DPA.Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že pri spomínanej tohtotýždňovej streľbe utrpelo zranenia 12 ľudí, ktorí protestovali proti zlým podmienkam v miestnom tábore, kde je zadržiavaných okolo 700 migrantov.Incident viedol k tomu, že humanitárne organizácie premiestnili 30 z nich vrátane 12 detí do zadržiavacieho centra v inom líbyjskom meste Záwíja.V táboroch a detenčných centrách v Líbyi sa v súčasnosti celkovo nachádza asi 3000 migrantov a utečencov. UNHCR za posledné dva týždne premiestnila 825 z nich do bezpečnejších lokalít, ktoré nie sú ohrozené súčasnými bojmi o hlavné mesto Tripolis.Boje v Líbyi vypukli 4. apríla, keď jednotky Chalífu Haftara spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty uznaná OSN. Tá súperí o kontrolu s vládou sídliacou v Tobruku na východe tejto na ropu bohatej krajiny, a podporuje ju Haftar. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) počas bojov zahynulo už najmenej 278 ľudí.